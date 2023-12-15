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Mersin, Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Mersin, Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'na ev sahipliği yapacak

Mersin Yenişehir Belediyesi, 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nı düzenleyecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sporun gücünü kullanarak şehri uluslararası alanda tanıtmayı ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İbrahim Yalçınkaya ise bu organizasyonların Mersin'e verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

Mersin, Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası\'na ev sahipliği yapacak
15.12.2023 - 15:57,
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2022 ve 2023 yıllarında Avrupa Triatlon Kupası ile Avrupa Triatlon Gençler Kupası'na ev sahipliği yapan Mersin Yenişehir Belediyesi, 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nı Mersin'e taşıyacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Türkiye Triatlon Federasyonu(TTF) Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, gösterdiği başarıyla kısa sürede Avrupa'nın en önemli triatlon organizasyonlarını ve önde gelen triatletleri Mersin'e çekti. 2019 yılında ilk kez Mersin'de bir triatlon yarışı düzenlenmesini sağlayan Yenişehir Belediyesi, şimdi de Dünya Paratriatlon Kupası'na ev sahipliği yapacak. Yenişehir'de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele eden sporcular olimpiyatlara katılmak için puan toplamak için yarışacak.

BAŞKAN ÖZYİĞİT: "YENİŞEHİR'İ DÜNYA ÇAPINDA BİR SPOR KENTİ HALİNE GETİRİYORUZ"

Türkiye Triatlon Federasyonu(TTF) Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş arasında iş birliği protokolü imzalayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'i Dünya çapında bir spor kenti haline getiriyoruz. Amacımız, sporun gücünü ve birleştirici etkisini kullanarak şehrimizi uluslararası alanda tanıtmak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. ÇBK Mersin kadın basketbol takımımızla Avrupa'nın en büyük kadın basketbol kulüpleri Yenişehir'e geliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'nın kadın basketboldaki en büyük kupasında ikinci olduk. Triatlonda da aynı şekilde Yenişehir bir marka haline geldi. Buraya gelen tüm sporcular kentimize hayran kaldı. Büyük ve bütüncül bir kazanım olacak. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YALÇINKAYA: "AVRUPA TRİATLON BİRLİĞİNİN YENİŞEHİR'E VERDİĞİ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İbrahim Yalçınkaya ise "Avrupa Triatlon Birliğinin Yenişehir'e verdiği önemi bir kez daha görmekten mutluluk duyuyoruz. Triatlon ailesi olarak nisan ayında harika bir sezon açılışı yapacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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