Mersin Erdemli'de din görevlileriyle buluşan İl Müftüsü Topal gayretlerinden övgüyle söz etti - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de din görevlileriyle buluşan İl Müftüsü Topal gayretlerinden övgüyle söz etti

Mersin Erdemli\'de din görevlileriyle buluşan İl Müftüsü Topal gayretlerinden övgüyle söz etti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde din görevlileriyle bir araya gelen İl Müftüsü Mustafa Topal, görevlilerdeki samimiyet ve gayretin eksilmeden sürdüğünü söyledi. Topal, bu gayretin dini ve hayır hizmetlerine artarak yansıdığını belirterek hepsine teşekkür etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde din görevlileri ile biraya gelen İl Müftüsü Mustafa Topal, " Din görevlilerimizdeki samimiyetin, gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Erdemli İlçesinde çeşitli temaslarda bulunan İl Müftüsü Mustafa Topal, Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile birlikte Koyuncu Camii toplantı salonunda gerçekleştirilen din görevlileri Eylül ayı personel toplantısına katıldı. Daha sonra Erdemli Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun yapılacağı alanı inceleyip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Topal, 4-6 yaş kurslarında minik öğrencilerle de bir araya geldi.

Erdemli'de daha önce 5 yıl görev yaptığını hatırlatan İl Müftüsü Mustafa Topal," Erdemli'de sizlerle bir araya gelmekten dolayı memnunum. Erdemli'deki din görevlilerimizdeki samimiyetin, gayretin eksilmeden devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu samimiyetin, gayretin Erdemli'de yapılan dini ve hayır hizmetlerinde eksilmeden artarak devam etmesini sağlıyor. Bu gayretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Erdemli'de din görevlileriyle buluşan İl Müftüsü Topal gayretlerinden övgüyle söz etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de din görevlileriyle buluşan İl Müftüsü Topal gayretlerinden övgüyle söz etti - Son Dakika
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