Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, yaş haddinden emekli polislerle buluştu

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yaş haddi sebebiyle emekli olan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen buluşmada Aktaş, uzun yıllar Türk Polis Teşkilatına hizmet veren emniyet mensuplarıyla sohbet ederek, görev dönemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emekli olan meslektaşlarının teşkilata sundukları katkının önemine dikkat çeken Aktaş, görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Emekli meslektaşlarımıza teşkilatımıza verdikleri emek ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dileriz" ifadelerine yer verildi.