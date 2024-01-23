Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, paydaş kurum personeline yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timlerince il genelinde müşterek görev yapan kurum ve kuruluşlara ait araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi ve kış koşullarında güvenli sürüş kuralları konularında araç sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Eğitimlere itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile cezaevlerinde araç şoförü olarak görev yapan 289 kamu personeli katıldı. - MERSİN