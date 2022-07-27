Toroslar'da okulların çevre düzenlemesi yapılıyor - Son Dakika
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Toroslar'da okulların çevre düzenlemesi yapılıyor

27.07.2022 16:10
Toroslar'da okulların çevre düzenlemesi yapılıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim sezonu öncesi ilçede bulunan eğitim kurumlarının çevre düzenlemesini yapıyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim sezonu öncesi ilçede bulunan eğitim kurumlarının çevre düzenlemesini yapıyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçelerinde otların temizlenmesi, çimlerin biçilmesi, budama ve ağaçların bakımı yapılıyor. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budama çalışmaları ile okul bahçeleri daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Ağaçların sağlıklı büyümesi, hastalıklara karşı direncinin arttırılmasının da amaçlandığı budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ağaç dalları ve yapraklar gibi organik atıklar da Toroslar Belediyesinin kompost gübre yapım ünitesinde kompost gübreye dönüştürülüyor. Komposta dönüşen gübre, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılıyor. Böylece, toprağın organik maddelerce iyileştirilmesinin ve daha verimli hale getirilmesinin yanı sıra doğaya ve ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki okullarda eğitim kalitesinin artmasına, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almalarına önem verdiklerini söyledi. "Toroslar Belediyesi olarak birçok alanda projelerimizi gerçekleştirirken eğitime olan desteğimizi de aralıksız sürdürüyoruz" diyen Yılmaz, "Eğitim önceliğimiz. Yeni eğitim öğretim sezonu öncesi ihtiyaç duyulan okullarımızın bahçelerinde bakım çalışması yaparak öğrencilerimizin daha sağlıklı ve düzenli ortamlarda eğitim almaya başlamalarını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin, daha iyi koşullarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Eğitim ve öğretime olan desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi, Toroslar, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Toroslar'da okulların çevre düzenlemesi yapılıyor - Son Dakika

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