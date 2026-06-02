Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, olası boğulma ve kurtarma vakalarına karşı hazırlıklarını sürdürürken, kuyuya düşen kazazedenin kurtarılması senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi.

Mersin genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, arama-kurtarma kabiliyetlerini geliştirmek ve olası vakalara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, üstü açık bir kuyuya düşen kişinin kurtarılması senaryosunu uyguladı. İnsan boyutlarında ve ağırlığında hazırlanan maketin kullanıldığı tatbikatta ekipler, kurtarma ekipmanlarını etkin şekilde kullanarak senaryoyu başarıyla tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, ekiplerin Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı içerisinde bulunan merkezden görev yaptığını belirterek, 321 kilometrelik sahil şeridi ile iç sularda meydana gelen olaylara müdahale ettiklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarının oldukça geniş olduğunu ifade eden Kaya, "Göl, akarsu, kuyu ve baraj gölleri gibi iç sulardaki vakalara müdahale ediyoruz. Anamur'un Abanoz Mahallesi gibi merkeze yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki bölgelere de gidiyoruz. AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışıyoruz. Mersin için 7/24 nöbetteyiz" dedi.

Arama Kurtarma Amiri Yusuf Tunçok ise tatbikatların ekiplerin gerçek olaylara hazırlıklı olmasını sağladığını belirterek, "Tatbikatlar sayesinde olaylara daha hızlı reaksiyon gösterebiliyor ve farklı açılardan yaklaşabiliyoruz. Eğitim süreçlerinin ardından gerçekleştirdiğimiz uygulamalar, saha personelimizin daha profesyonel hareket etmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, olası kurtarma operasyonlarında müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN