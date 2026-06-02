Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat

Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat
02.06.2026 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, kuyuya düşen kazazedenin kurtarılması senaryosuyla tatbikat yaptı. Ekipler, 7/24 esasıyla görev yaparak olası boğulma ve kurtarma vakalarına hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, olası boğulma ve kurtarma vakalarına karşı hazırlıklarını sürdürürken, kuyuya düşen kazazedenin kurtarılması senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi.

Mersin genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, arama-kurtarma kabiliyetlerini geliştirmek ve olası vakalara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, üstü açık bir kuyuya düşen kişinin kurtarılması senaryosunu uyguladı. İnsan boyutlarında ve ağırlığında hazırlanan maketin kullanıldığı tatbikatta ekipler, kurtarma ekipmanlarını etkin şekilde kullanarak senaryoyu başarıyla tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, ekiplerin Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı içerisinde bulunan merkezden görev yaptığını belirterek, 321 kilometrelik sahil şeridi ile iç sularda meydana gelen olaylara müdahale ettiklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarının oldukça geniş olduğunu ifade eden Kaya, "Göl, akarsu, kuyu ve baraj gölleri gibi iç sulardaki vakalara müdahale ediyoruz. Anamur'un Abanoz Mahallesi gibi merkeze yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki bölgelere de gidiyoruz. AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışıyoruz. Mersin için 7/24 nöbetteyiz" dedi.

Arama Kurtarma Amiri Yusuf Tunçok ise tatbikatların ekiplerin gerçek olaylara hazırlıklı olmasını sağladığını belirterek, "Tatbikatlar sayesinde olaylara daha hızlı reaksiyon gösterebiliyor ve farklı açılardan yaklaşabiliyoruz. Eğitim süreçlerinin ardından gerçekleştirdiğimiz uygulamalar, saha personelimizin daha profesyonel hareket etmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, olası kurtarma operasyonlarında müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:36:25. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.