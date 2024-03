Mersin Kültür Park\'ta Bisiklet ve Koşu Yolları Yenilendi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kültür Park'taki bisiklet ve koşu yolları yenilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Adnan Menderes Sahili içerisinde yer alan Kültür Park'ta koşu ve bisiklet yolu yenileme çalışması yaptı. Mezitli Deresi'nden Mersin İdman Yurdu Meydanı'na kadar olan 7 kilometrelik bisiklet ve koşu yolunu yenileyen ekipler, daha önce kiremit irmiği serili koşu zeminini, su tutma oranı daha yüksek olan klinker irmiği ile kapladı. Bisiklet yolu ise yeniden boyanarak şerit çizgileri yenilendi.

Park ve Bahçeler Dairesi'nde görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Doğu Çakmak, bisiklet ve koşu yolu yenileme çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çok yoğun olarak kullanılan parkımızı 7/24 temiz ve kullanışlı tutabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda mevcutta kiremit irmiği olan koşu yolumuzu daha ergonomik ve kullanışlı hale getirebilmek adına yeniledik. Su tutma oranını asgari düzeye çekebilmek için, su doygunluğu yüksek olan klinker irmiği kullandık. Temelde derin bir kazı ile iyileştirmeler yaptık ve kullanıma hazır hale getirdik. Bunun yanı sıra bisiklet yolumuzu tamamen yenileyerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mezitli Deresi'nden Mersin İdman Yurdu Meydanı'na kadar olan 7 kilometrelik kısmı hem koşu yolunda, hem bisiklet yolunda yeniledik."

Kültür Park'ta düzenli olarak yürüyüş yaptığını belirten vatandaşlardan Bedia Zubaroğlu,"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her yere yetişiyor, her şeyi çok güzel yapıyor. Çok memnunuz. Elimden geldiğince yürüyüş yapıyorum. Bu doğa, bu park güzelliği, bu yol güzelliği her şeye yetiyor" diye konuştu.

Atilla Akçakıl ise her gün yaklaşık 40 kilometre bisiklet sürdüğünü belirterek, "Bisiklet yolları çok güzel. Ben her şeyden çok memnunum. Yapan herkesin eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Yol kenarından gidebilmek güzel. Büyükşehir Belediyesi, gerçekten bisiklet dostu" dedi.