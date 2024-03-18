Mersin Liman Yolu'nda Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin Liman Yolu'nda Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Mersin Liman Yolu\'nda Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin girişinde bulunan ve limana giriş-çıkış yapan ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı yolu yeniledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

18.03.2024 16:32  Güncelleme: 17:51
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin girişinde bulunan ve limana giriş-çıkış yapan ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı yolu yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüzü olan Liman Yolu'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde bulunan ve limana giriş-çıkış yapan ağır tonajlı araçlar için önemli olan yolu kullanıma açtı.

İsmet İnönü Bulvarı Liman Yolu güzergahında, Turgut Özal Kavşağı'ndan istasyona dönen yol arası 2 bin 500 metrelik hat üzerinde gerçekleştirilen yol yenileme ve Abide Kavşağı üzerindeki kavşak düzenleme çalışması, sürücülerden tam not aldı. 56 günde tamamlanan çalışma kapsamında, 30 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. ­Ağır tonajlı araçların yoğun kullanımından kaynaklı yoldaki bozulmalardan dolayı konforlu bir sürüş gerçekleştiremeyen sürücüler, artık daha güvenli ve rahat yolculuk yapabilecek.

ABİDE KAVŞAĞI ETRAFINDA ŞERİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Yapılan çalışmalar ile Abide Kavşağı etrafında şerit sayısı 3'e çıkarıldı. Yol düzenleme çalışmaları çerçevesinde, Liman B kapısından TIR'ların sadece çıkışı olacak. Liman B kapısından çıkan TIR'ların Turgut Özal Kavşağı'na ulaşımı, yapılan yan yoldan sağlanacak. İsmet İnönü Bulvarı'ndan doğudan gelen trafiğin istasyona dönmesi esnasında, kavşak etrafında trafik yoğunluğunun azaltması için İsmet İnönü Bulvarı'ndan istasyon yoluna da yan yol bağlantısı yapıldı.

Liman Yolu güzergahında, ağır tonajlı araçların yoğun olarak geçiş yapması nedeniyle bitümlü temel, binder ve aşınma olmak üzere 3 kat asfalt imalatı yapılarak, toplamda 30 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 4 bin 600 metre de kaldırım imalatı çalışmasını hayata geçirdi.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA SAAT KISITLAMASI

Liman B kapısı karşısında bulunan ve giriş-çıkış yapılan konteyner alanından çıkan TIR'lar, Turgut Özal Kavşağı'na ulaşabilmek için Abide Kavşağı'nı kullanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile yapılan UKOME Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda da kavşaktan geçecek ağır tonajlı araçlar için saat sınırlaması getirildi. TIR trafiğinin Abide Kavşağı'ndan dönüşünün can ve mal emniyeti açısından risk teşkil etmesi nedeniyle, ağır tonajlı araçlar 23.00 ila 05.00 saatleri arası kavşaktan geçebilecek.

Yolun yenilenmiş halinin "konforlu olduğunu" kaydeden sürücülerden Vedat Oruç, "Çalışma hepimizi çok rahatlattı, yol da daha güzel oldu. Yolun genişlemesi ve tırların olmaması çok iyi. Yola sürekli zarar vermeleri ayrı, panik hali yaşamamız ayrı bir sıkıntıydı. Bu iki dertten de kurtulduk. Mersin için güzel bir iş oldu" dedi.

Çay-Çilek arasında dolmuş şoförü olarak çalışan ve gün içinde defalarca Liman Yolu'nu kullanan Turgut Bayram ise "Şu yolun güzelliğine, şu çiçeklere baksanıza, şu an her şey çok güzel. Daha önceden arabamızla günde 6 sefer yaptığımızda, sanayiye gidiyorduk. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Bu yolu bozanın çoğu TIR'lardı, onlara ayrı bir şerit yapmışlar. Yapanın eline sağlık, çok güzel olmuş" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Liman Yolu'nda Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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