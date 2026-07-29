Mersin Limanı'nda Sendikal Eylem 210. Gününde - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda Sendikal Eylem 210. Gününde

Mersin Limanı\'nda Sendikal Eylem 210. Gününde
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Mersin Limanı'nda sendikalı işçilerin işten çıkarılmasıyla ilgili süren eylem devam ediyor.

(MERSİN) - Mersin Uluslararası Limanı'nda taşeron firmada çalışırken sendikalı olduktan sonra işten çıkarıldığı belirtilen işçilerin 210 gündür sürdürdüğü eylem devam ediyor. Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı raporunun da işten çıkarmaların sendikal nedenle yapıldığını ortaya koyduğunu savunarak, işçilerin kadrolu ve sendikalı olarak işe iadesini istedi.

Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi (MIP) bünyesindeki taşeron firmada çalışırken sendikal örgütlenmenin ardından işten çıkarıldığı belirtilen işçilerin eylemi 210'uncu gününe ulaştı.

TÜMTİS'ten yapılan açıklamada, işçilerin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu raporuyla da tespit edildiği öne sürülerek, işçilerin işe iadesi istendi.

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk ve işçi temsilcileri, MIP yönetimi ile bir kez daha görüşerek, işten atılan işçilerin liman bünyesinde işe iadesini talep etti. Ancak liman işletmesi, işçilerin son işvereninin başka bir taşeron firma olduğunu, o firma ile sözleşmerinin bu yılın başında feshedildiğini belirterek talebe yanıt vermedi.

İşçiler, görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine aileleriyle birlikte liman kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"İşveren her ne kadar 'ihale sözleşmesinin sona erdiğini' ileri sürse de burada asıl amacın sendikasızlaştırma olduğu açıktır. MIP ve taşeron firma Özgüneş işverenleri, işçileri en ağır koşullarda çalıştırmak, elleçleme bölümünde kölelik düzeni olan taşeron sistemini devam ettirmek için üyelerimizi işten atmıştır. Ortada bir değil, birden fazla hukuksuzluk vardır. İşverenin sendika karşıtı tutumu Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu raporu ile de belgelenmiştir. Çalışma Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporda, MIP'nin sendikal örgütlenmeyi tasfiye amacıyla hareket ettiği, Özgüneş Taşımacılık ile olan sözleşmesini bu nedenle uzatmadığı tespit edilmiş ve MIP'e idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca MIP'nin, sendika üyesi olmayan işçileri başka taşeronlara aktararak çalıştırmaya devam ettiği, sendika üyesi olan ve üyelikten istifa etmeyi kabul etmeyen işçileri ise işten çıkardığı belirlenmiştir.

Atılan işçiler işlerine kadrolu ve sendikalı olarak geri dönmelidir. Alacakları ve bu dönemdeki kayıpları iade edilmelidir. Taleplerimiz yerine gelene kadar ve mücadelemiz kazanımla sonuçlanana kadar buradayız; yan yana, omuz omuza olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Limanı'nda Sendikal Eylem 210. Gününde - Son Dakika

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