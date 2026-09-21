Mersin polisi kan bağışı kampanyası düzenledi, Müdür Aktaş da kan verdi - Son Dakika
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Mersin polisi kan bağışı kampanyası düzenledi, Müdür Aktaş da kan verdi

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Mersin polisi kan bağışı kampanyası düzenledi, Müdür Aktaş da kan verdi
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına emniyet mensupları yoğun katılım gösterdi. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da kan bağışında bulunarak personele örnek oldu. Kampanyada "Verilen her bir damla kan, kurtarılan bir candır" mesajı öne çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile koordineli olarak kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya emniyet teşkilatı mensupları yoğun katılım gösterirken, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da kan vererek öncülük etti.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen kampanyada, görevli personel kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Kan bağışının önemine dikkat çekilen kampanyada, düzenli ve gönüllü kan bağışının hastanelerde tedavi gören hastalar ile acil durumlarda kana ihtiyaç duyan vatandaşlar açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kampanyaya katılan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da kan bağışında bulunarak personele örnek oldu. Emniyet teşkilatı mensupları, kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek kampanyaya destek verdi.

Kan bağışının yalnızca ihtiyaç anında değil, düzenli olarak yapılmasının da büyük önem taşıdığı belirtilirken, sağlıklı bireylerin gönüllü olarak kan bağışında bulunmasının kan stoklarının yeterli seviyede tutulmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Yetkililer, kanın yapay olarak üretilemeyen ve yalnızca gönüllü bağışçılardan karşılanabilen hayati bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kampanyada, "Verilen her bir damla kan, kurtarılan bir candır" mesajı öne çıktı.

Kaynak: İHA
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