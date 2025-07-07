Mersin Sahilleri Yoğunlukla Dolu

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Mersin'de vatandaşlar Silifke ilçesindeki sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de de sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 35, nemin 50 ile 70'ler arasında olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı da 26 derecelere ulaştı. Kentin bir çok noktasında olduğu gibi Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu, Atakent, Taşucu, İncekum, Boğsak ve Yeşilovacık'ta tatilciler ile yöre sakinleri denize girerek serinledi. En çok rağbet gören plajlardan Taşucu'na gidenler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Bölgede turizm işletmecisi Ferdi Çırak, "Sıcakların aniden bastırması sonucu plajlarımız yerli ve yabancı tatilciler ile doldu. Gün geçtikçe de tatilciler gelmeye devam ediyor" dedi.

Tatilciler de okulların kapanmasıyla bölgedeki yazlıkları tercih ettiklerini ve Akdeniz'de serinlediklerini söyledi. - MERSİN