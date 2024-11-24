Mersin Tarsus\'ta Fırtına Ağaçları Devrildi, Cami Minaresi Yıkıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bir caminin minaresi yıkıldı.
Kentte dün gece boyunca etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Çokak Mahallesi'ndeki cami minaresi fırtınada devrildi. Tarsus- Çamlıyayla kara yolu üzerindeki ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar telefon ve elektrik kablolarına da zarar verirken yoldaki trafik bir süre ulaşıma kapandı.
Haber-Kamera: Okan ÇALŞIKAN/TARSUS (Mersin),
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