Mersin Tarsus\'ta Fırtına Ağaçları Devrildi, Cami Minaresi Yıkıldı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bir caminin minaresi yıkıldı.

Kentte dün gece boyunca etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Çokak Mahallesi'ndeki cami minaresi fırtınada devrildi. Tarsus- Çamlıyayla kara yolu üzerindeki ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar telefon ve elektrik kablolarına da zarar verirken yoldaki trafik bir süre ulaşıma kapandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALŞIKAN/TARSUS (Mersin),