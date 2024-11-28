Mersin Valisi Pehlivan, Ceyport Uluslararası Taşucu Limanı\'nda İncelemelerde Bulundu

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde bulunan ve Mersin Limanı'ndan sonra ketin en büyük ikinci limanı olan Ceyport Uluslararası Taşucu Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Uluslararası Taşucu Limanı İşletme Müdürü Rahman Çoban'dan limanda yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, liman çalışanları ile bir süre sohbet etti, işlerinde kolaylıklar diledi.

456 bin 420 metrekare liman sahası ile 1 milyon 43 bin 756 metreküp lojistik ve sanayi bölgesi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin metreküp alan üzerine kurulu liman, 250 bin TEU konteyner kapasitesi, 11 milyon ton elleçleme kapasitesi ve toplam 610 metre uzunluğunda 6 rıhtımla hizmet veriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lübnan'a yapılan gemi seferlerinden yıllık 450 bin kişinin faydalandığı Taşucu Limanı'nda, Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu otoban projesi ile Silifke- Mut yolunun tamamlanmasıyla ticari ve turistik hareketliliğinin çok daha artması bekleniyor.

Vali Pehlivan'a temasları sırasında Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'da eşlik etti. - MERSİN