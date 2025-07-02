Mersin ve Xining Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Mersin ve Xining Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Mersin ve Xining Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı
02.07.2025 11:27  Güncelleme: 11:28
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çin'in Qinghai eyaletinin başkenti Xining ile kültürel, ekonomik ve ticaret alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Kardeş Şehir Protokolü' imzaladı. Protokolün, Mersin'in uluslararası ilişkilerini güçlendireceği vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Qinghai eyaletinin başkenti Xining kenti arasında kültürel, ekonomik ve özellikle ticaret ile lojistik alanlarında iş birliğini amaçlayan 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı. Protokolün, Mersin'in uluslararası ilişkilerini güçlendirmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birliklerini geliştirme yolunda bir adım daha attı. Çin'in Qinghai eyaletinin başkenti olan Xining'den gelen resmi heyet, Mersin'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki şehir arasında kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang başkanlığındaki heyeti karşıladı. Heyette; Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Başkan Yardımcısı Xu Yongzhuo, Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı Yang Fei, Xining Serbest Ticaret Bölgesi İdari Komitesi Başkan Yardımcısı Cheng Guisheng ve Dış İlişkiler Ofisi'nden tercüman Ye Qing yer aldı.

Görüşmelerde, iki şehir arasındaki karşılıklı iş birliği olanakları değerlendirilirken, özellikle ticaret ve lojistik alanlarındaki iş birliği fırsatları ön plana çıktı. Protokol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok ve Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang tarafından imzalandı.

Protokolle, Mersin ve Xining kentlerinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık geliştirmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok yaptığı açıklamada, "Xining şehrinin değerli yöneticilerine ve tüm heyetine, bu sürece gösterdikleri ilgi ve katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Çin Heyetinin Başkan Yardımcılarıyla beraber, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile özellikle lojistik konularında görüştüğünü biliyoruz. Bu görüşmelere Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılık yaptı. Bu resmi protokolle beraber, bundan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Xining şehrinin yanında olacağız. Onların da her zaman bizim yanımızda olacağını biliyoruz" dedi.

Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang ise Mersin'e gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Fiziksel olarak uzak şehirler olsak da dostluk ve iş birliği olarak yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Mersin ve Xining şehri kadim kültürlere sahip. Özellikle endüstri, ticaret ve lojistik alanında umut verici, birlikte çalışmayı gerektiren birçok yanımız var. Güzel iş birliklerinin olacağına inanıyoruz. Buraya kardeş şehir protokolü imzalamak için geldik. Bu, iki şehrin yeni bir sayfa açtığının ve yeni bir geleceğe adım attığının göstergesi. Mersin halkının her zaman refah içinde, mutlu ve sağlıklı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin ve Xining Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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