Mersin-Yenice tren seferleri 2 yıl boyunca durdurulacak

Apple, iOS 18 için Baidu'nun yapay zeka teknolojilerini değerlendiriyor

Apple, iOS 18'e yapay zeka entegre etmek için Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka teknolojilerini kullanmayı düşünüyor. Apple, Çin pazarındaki cihazlar için Baidu'nun yapay zeka modelini değerlendirmek için ilk görüşmeleri yapmıştır. Şirket, kendi yapay zeka teknolojilerinin yeterli düzeyde olmadığı için dış kaynaklı teknolojilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. Apple, yapay zekayı iPhone'ların dil asistanı, fotoğraf düzenleme ve e-posta oluşturma gibi özelliklerini geliştirmek için kullanmayı planlamaktadır. Ayrıca Apple, Google ile de yapay zeka konusunda anlaşma yapmayı planlamaktadır.