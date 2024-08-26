Mersin Yenişehir Belediyesi, Eğitim ve Kültür Projelerinin Temelini Attı

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Mersin Yenişehir Belediyesi, bir haftada Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi, Bülent Celal İlkokulu ile Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri projelerinin temelini attı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehirlilere verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve kentin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitim, kültür ve sosyal alanlarda attığı adımlarla, Yenişehir'i Türkiye'nin en önde gelen ilçelerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Yenişehir Belediyesi, halkın ihtiyaçlarını ön planda tutarak kalıcı çözümler üretiyor. Başkan Özyiğit'in önderliğinde hayata geçirilen projeler, Yenişehir'in gelişimini hızlandırırken aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini de artırıyor. Kapsamlı projeler kentin geleceğini şekillendiriyor ve gelişimin kilometre taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda bir haftada kütüphane ve taziyeevinden oluşan Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi, Bülent Celal İlkokulu ile Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri projelerinin temeli atıldı. Başkan Özyiğit, Yenişehirlilere verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve kentin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Üç projeyi de hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa ettiklerini ifade eden Özyiğit, bağışçılara Yenişehir halkı adına teşekkür etti. Kentte oluşturdukları dayanışmacı belediyecilik anlayışına dikkat çeken Özyiğit, bağışların iyi belediyecilik anlayışına duyulan güvenin bir parçası olduğunu kaydetti.

Erişilebilir kütüphaneler ve ders çalışma alanları oluşturuluyor

Üç projeden ilk olarak kütüphane ve taziyeevinden oluşan Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin temeli atıldı. Eğriçam Mahallesi'nde yer alan kompleks konumu itibariyle Akkent ve Batıkent mahallelerinde yaşayan vatandaşlara da hitap edecek. Proje daha önce Menteş Mahallesi'nde inşa edilerek hizmete açılan Yenişehir Belediyesi Kerimoğlu Kültür Kompleksi'nin devamı niteliği taşıyor.

BETEM'deki eğitimin modeli ilkokul seviyesine taşınıyor

Kültür kompleksi projesinin ardından Fuat Morel Mahallesi'nde Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun temeli atıldı. 320 öğrenci kapasiteli ilkokulda, Yenişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde (BETEM) çocukların potansiyellerinin ortaya çıkarıldığı eğitim modeli de uygulanacak. BETEM'deki eğitimin modelinin ilkokul seviyesine taşınması amaçlanan okula, 2025 yılında öğrenci alımına başlanması planlanıyor.

Mersin'in ilk çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi kurulacak

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda temeli atılan ve 6 ay içerisinde hizmete açılması hedeflenen proje ise büyük halk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşuyor. Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri adını taşıyan proje ile kentin en büyük kütüphanesi, Mersin'in ilk çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi kurulacak. Kütüphanede yer alacak kafeteryada 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlar için ücretsiz olacak. Oyuncak müzesi ise sanatçı Sunay Akın tarafından oluşturulacak. - MERSİN