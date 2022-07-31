Mersin yerel haberi... Tarsus Belediyesi 'Zeytin Gen Koruma Alanı' Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Mersin yerel haberi... Tarsus Belediyesi 'Zeytin Gen Koruma Alanı' Açmaya Hazırlanıyor

31.07.2022 17:41
Mersin yerel haberi... Tarsus Belediyesi 'Zeytin Gen Koruma Alanı' Açmaya Hazırlanıyor

Edinilen Mersin gelişmesine göre Tarsus Belediyesi, kentte yeşil dokusunu artırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla, Gaziler Mahallesi’ndeki Belediyeye ait alanda Zeytin Gen Koruma Alanı açmaya hazırlanıyor.

Tarsus Belediyesi, kentte yeşil dokusunu artırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla, Gaziler Mahallesi'ndeki Belediyeye ait alanda Zeytin Gen Koruma Alanı açmaya hazırlanıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sabahın erken saatlerinden itibaren kentte yapımı devam eden çalışmalar ve proje alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Bozdoğan'a saha gezilerinde; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekip eşlik etti. Kentte devam eden projelerle ilgili bilgi veren Bozdoğan, "Tarsus günden güne hızla, sosyal donatılarıyla, kültürel gelişmeleri ile daha yaşanılabilir hale getiriliyor. Yeni projelerimizle halkımıza hizmet etme gayretindeyiz, tüm çabamız daha güzel bir Tarsus için" diye konuştu.

Başkan Bozdoğan'ın ziyaretleri esnasında karşılaştığı esnaf ve yurttaşlar, şunları söyledi:

"Başkanımızı sıkı takipteyiz. Yorulmuyor, uyumuyor hiç durmadan sürekli bir çalışma bir üretme halinde. Bizim geleceğe olan ümidimizi yeşertiyor. Kentimiz için, mahallelerimiz için yapılan çalışmaları görüyoruz, bizleri ziyaretlerinde taleplerimizi de aktarıyoruz ve hemen ilgili birimleri yönlendiriyor. Başkanımıza teşekkür ederiz."

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Tirilye Zeytin Şenliği başladı Tirilye Zeytin Şenliği başladı Mersin yerel haberi: Tarsus Gençlik Kampı Devam Ediyor Mersin yerel haberi: Tarsus Gençlik Kampı Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin yerel haberi... Tarsus Belediyesi 'Zeytin Gen Koruma Alanı' Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin yerel haberi... Tarsus Belediyesi 'Zeytin Gen Koruma Alanı' Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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