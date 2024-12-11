Mersinli Öğrencilerden Hayvanlara Mama Bağışı - Son Dakika
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Mersinli Öğrencilerden Hayvanlara Mama Bağışı

Mersinli Öğrencilerden Hayvanlara Mama Bağışı

Mersin'deki lise öğrencileri, 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde elde ettikleri gelirle hayvan bakımevine mama bağışında bulundu. Yenişehir Belediye Başkanı, öğrencilerin bu duyarlılığının örnek olması gerektiğini vurguladı.

11.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Mersin bir grup lise öğrencisi, 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde elde ettikleri gelirle, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarına mama bağışında bulundu.

Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvanlara sıcak bir yuva olmanın yanı sıra, hayvan sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık çalışmalarına da olanak sağlıyor. Lise öğrencilerinden oluşan bir kulübün üyeleri, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Bakımevindeki hayvanlarla vakit geçirme ve onların yaşam koşullarını yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, 6. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde açtıkları stantta el emeği ürünler satarak elde ettikleri geliri, bakımevinde yaşayan hayvanlar için mama bağışı olarak değerlendirdi.

"Bu duyarlılığınız herkese örnek olmalı"

Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde gençlerle buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çok kıymetli misafirlerimiz var bugün. Örnek bir davranış sergilediler. Festivalde ürettikleri hediyelik eşyaları küçük bedeller karşılığında sattılar. Oradan elde ettikleri gelirle de güzel bir işe imza attılar. ve buradaki can dostlarımız için mama bağışında bulundular. İyi ki varsınız, emeğinize yüreğinize sağlık diyorum. Sizin bu duyarlılığınız hem yaşıtlarınıza hem bütün topluma örnek olsun, onlar da bu konuda adımlar atsın istiyoruz. Tabi bu adımları atan hemşehrilerimiz ve kurumlarımız var. Bir firma geçen hafta hayvan bakımevimize 3 ton mama yardımında bulundu. Can dostlarımız için elini taşın altına koyan sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özyiğit, hayvan haklarına dair farkındalığın artırılması, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bu süreçlere toplumun dahil edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersinli Öğrencilerden Hayvanlara Mama Bağışı - Son Dakika

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