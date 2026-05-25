Mert için Dayanışma ve Yardım Gecesi

Denizli'nin Çal ilçesinde tedavisi için yardım kampanyaları düzenlenen minik Mert'e bağışlanan buzağı ve kuzuların yanı sıra canlı yayındaki desteklerle yaklaşık 1 milyon lira toplantı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dayılar Mahallesi, örnek bir dayanışma gecesine ev sahipliği yaptı. Hastalıkla mücadele eden 4,5 yaşındaki Mert Eskici için düzenlenen yardım organizasyonunda mahalle halkı, muhtarlar, iş insanları ve hayırseverler tek yürek oldu. Dayılar Mahallesi Muhtarı Eyüp Konar, sahip olduğu 5 aylık buzağısını Mert'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağışladı. Yaklaşık piyasa değeri 80 ila 90 bin lira arasında olan dana, sosyal medya üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilen açık artırmada büyük ilgi gördü. Açık artırmaya yoğun katılım sağlanırken, ilk olarak Süller Mahalle Muhtarı Mustafa Böceci danayı 130 bin liraya aldı. Daha sonra sembolik olarak gerçekleştirilen ikinci satışta iş insanı Mehmet Soysal, danayı 125 bin liraya satın aldı. Böylece tek bir danadan elde edilen toplam bağış miktarı 255 bin liraya ulaştı. Gecede yalnızca dana satışıyla sınırlı kalınmadı. Hayırseverlerin destekleriyle toplam 12 kuzu da bağışlandı.

Açık arttırma gecesinde iş adamları tarafından da 8 adet kuzu bağışlanırken, ismini açıklamak istemeyen hayırseverler de 4 kuzu desteğinde bulundu. Açık artırmaya çıkarılan kuzulardan ikisi toplam 44 bin liraya satıldı. Geriye kalan 10 kuzunun ise ilerleyen günlerde düzenlenecek yeni açık artırmalarla satışa sunulacağı belirtildi. Canlı yayın boyunca vatandaşların yoğun bağış desteği verdiği gecede, dana satışı, kuzu açık artırmaları ve yapılan nakdi yardımlarla birlikte yaklaşık 1 milyon liralık destek toplandı. Mert'in tedavi kampanyasında büyük bir ilerleme kaydedildiği belirtilirken, tedavi hedefinin yüzde 56 seviyesine ulaşmasına yaklaşık 98 bin TL'lik kısmın kaldığı ifade edildi.

"Daha çok desteğe ihtiyacımız var"

Dayılar Mahallesi Muhtarı Eyüp Konar, elde edilen tüm gelirin Mert'in tedavi sürecine aktarılacağını belirterek, kampanyanın umut verici şekilde ilerlediğini söyledi. Konar, yardım gecesinin yalnızca maddi destek değil aynı zamanda büyük bir vicdan ve dayanışma örneği olduğunu ifade etti. Muhtar Eyüp Konar, "Bu dana belki küçük bir katkı gibi görünüyordu ama insanların desteğiyle çok daha büyük bir umuda dönüştü. Açık artırmaya katılan, paylaşım yapan, bağışta bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece bir satış değil, bir çocuğun yaşam mücadelesine verilen destektir. "Ben ilçemize örnek olmak istedim. Benim gibi bağış yapmak isteyen başka insanlar da olabilir. El birliğiyle Mert'i sağlığına kavuşturabiliriz. Bu bir vicdan meselesidir. Başta Çallı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Denizlilileri ve hayırseverleri destek olmaya çağırıyorum. Mert için kim dana, koyun, kuzu, keçi bağışı yapmak isterse biz geçe gündüz yanında oluruz. Maddi yardım yapmak isteyenler içinde valilik onaylı hesapları her yerde paylaşıyoruz. Mert hepimizin çocuğu, O'nun sağılığına kavuştuğu günü görmek hepimizin en büyük hayali" dedi. - DENİZLİ