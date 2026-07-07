Mert Tataroğlu Çeşme Başsavcılığı'na Atandı - Son Dakika
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Mert Tataroğlu Çeşme Başsavcılığı'na Atandı

Mert Tataroğlu Çeşme Başsavcılığı\'na Atandı
07.07.2026 13:26
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Mert Tataroğlu, HSK'nın kararnamesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mert Tataroğlu, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mert Tataroğlu, ilçedeki görevine resmen başladı. Tataroğlu, Çeşme'ye atanmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapıyordu. İstanbul'daki görevi sırasında Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda çalışan Mert Tataroğlu, HSK kararnamesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Aynı kararname kapsamında Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

Yeni Başsavcı Mert Tataroğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Çeşme Adliyesi'nde başsavcılık görevinde devir süreci tamamlanmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, İstanbul, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mert Tataroğlu Çeşme Başsavcılığı'na Atandı - Son Dakika

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