Merzifon İtfaiyesi, Dron Kullanarak Acil Müdahalelere Başladı - Son Dakika
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Merzifon İtfaiyesi, Dron Kullanarak Acil Müdahalelere Başladı

Merzifon İtfaiyesi, Dron Kullanarak Acil Müdahalelere Başladı

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve trafik kazası gibi olaylara daha etkin müdahale edebilmek için dron kullanmaya başladı. Dron sayesinde anlık görüntülerle saha ekipleri daha etkin şekilde yönlendirilecek.

09.09.2024 08:53  Güncelleme: 08:55
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Merzifon itfaiyesi, bölgedeki acil müdahale gereken yangın ve trafik kazası gibi olayların tespit edilerek müdahalesinde dron kullanmaya başladı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden havalanan drondan sağlanan anlık görüntülerle saha ekiplerinin daha etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Çorum Belediyesi'nin kullandığı aynı ekipmanı alıp Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne kazandırdıklarını açıklayan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Dronumuzun adını 'üçüncü göz' koyduk. İhbar düştüğü anda dronumuz kalkış yapacak. Kısa sürede yangının büyüklüğünü buradan daha net görebileceğiz. Yangın ve kazalarda araçların intikalinde bize ciddi bir avantaj sağlayacak" dedi.

Her olaya karşı hazırlıklı olmanın Merzifon Belediyesi'nin birinci önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Kargı, personele detaylı dron eğitimi veren Çorum Belediyesi görevlisine teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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