Meşale Yangın Çıkardı, Damat Şaşırdı

26.05.2026 12:12
Antalya'da kız isteme merasimi sırasında meşaleler duman oluşturdu, itfaiye çağrıldı. Damat, duruma şaşkınlıkla yanıt verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimine taraftar gibi meşalelerle giden gençlerin çıkardığı yoğun duman mahalleliyi alarma geçirdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı. İtfaiyenin bölgeye yangın söndürmeye geldiğini zanneden damat adayı, "İtfaiyenin yangın söndürmeye geldiğini sandık meğer onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yaşanan ilginç olay yüzleri güldürdü. Kökez Mahallesi'nde arkadaşlarının kız isteme merasimine katılan bir grup genç, taraftar gibi ellerindeki meşalelerle sokakta yürüyüş yaptı. Rüzgarın da etkisiyle mahalleyi kaplayan yoğun dumanı gören vatandaşlar, bölgede yangın çıktığını düşünerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karşılarında ekip araçlarını gören gençler ise ilk başta mahallede ciddi bir yangın çıktığını sandı. Ancak kısa süre sonra itfaiyenin, kız isteme merasimi için yakılan meşaleler nedeniyle gelen ihbar üzerine bölgeye geldiği ortaya çıktı.

"Ateşimizi söndürmeye gelmişler"

Yaşanan olayı anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, "İtfaiyenin yangın söndürmeye geldiğini sandık ama onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Arkadaşlarının kız isteme merasimi için meşale aldıklarını belirten Kutlu, "Eve yaklaşınca meşaleleri yaktık. Rüzgarın da etkisiyle çıkan duman mahalleye yayıldı. Vatandaşlar da doğal olarak yangın olduğunu düşünüp ihbarda bulunmuş. İtfaiye ve jandarma gelince biz de mahallede başka bir olay var sandık. Sonra gerçeği öğrenince hepimiz şaşırdık" dedi.

"Her şeye rağmen kızı almayı başardık"

Tüm karışıklığa rağmen kız isteme merasiminin mutlu sonla tamamlandığını söyleyen Kutlu, "Her şeye rağmen kızı almayı başardık. Kız istemeye gidenlere tavsiyem; meşaleleri iki elde değil, tek elde yakarlarsa duman biraz daha az çıkar" ifadelerini kullandı. Yaşanan ilginç olay mahallede gülümseten anılar arasında yerini aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Antalya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:12:50. #7.12#
