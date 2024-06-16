Mescid-i Aksa'da 40 Bin Müslüman Kurban Bayramı Namazı Kıldı

Yerel

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 40 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etti.

İsrail'in yoğun kısıtlama ve tacizlerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Müslüman Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 40 bin Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisinin sınırlamaları nedeniyle cemaat, namazın ardından dağıldı. - KUDÜS