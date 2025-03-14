Mescid-i Aksa'da 80 Bin Kişi Cuma Namazı Kıldı

Mescid-i Aksa'da yaklaşık 80 bin kişi Ramazan ayının ikinci cuma namazını kıldı.

Filistinliler, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının ikinci cuma namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler, İsrail güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. Girişi engellenen Filistinliler ise cuma namazını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da cuma namazını yaklaşık 80 bin kişi eda etti.

İsrail, Ramazan ayında cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altı çocukların girmesine izin verildiğini açıklamıştı. - KUDÜS