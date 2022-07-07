Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük - Son Dakika
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Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük

07.07.2022 09:21
Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan cevizli lokumlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenişehir Belediyesi şirketi olan YESAŞ'ta üretiliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sipariş usulü yapılacak bayramlık cevizli lokumlar her şey dahil tepsisi 100 TL'den satılacak. Halkımız bayramlık cevizli lokum siparişlerini fırın ve şubelerden verebilirler. Ürettiğimiz cevizli lokumlara ilçemiz dışında birçok il ve ilçeden talep olması beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yenişehir'de bayramın 1 günü kapalı olan fırınların ikinci gününden itibaren halka hizmet vereceği açıklandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Davut Aydın, Yenişehir, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meşhur Yenişehir cevizli lokumlarına ilgi büyük - Son Dakika
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