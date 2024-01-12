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MESKİ, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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MESKİ, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tasarruf sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği Haftası'nda enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği enerji tasarrufuna dikkat çekti. MESKİ, Güneş Enerji Santralleri (GES) ile Biyogaz Enerji Santrallerinden, bir yılda yaklaşık 10 milyon kWh enerji üretti. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden MESKİ, Toroslar, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde bulunan su depolarındaki enerji tüketimlerinin tamamına yakınını güneş enerji santrallerinden karşılıyor. Ayrıca, atık su arıtma tesislerinin enerjisi de biyogaz enerji santralleri ile karşılanıyor. MESKİ, 2023 yılında toplam elektrik tüketiminin yüzde 21'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor.

MESKİ, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tasarruf sağlıyor
12.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:55
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği Haftası'nda enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği enerji tasarrufuna dikkat çekti. MESKİ, Güneş Enerji Santralleri (GES) ile Biyogaz Enerji Santrallerinden, bir yılda yaklaşık 10 milyon kWh enerji üretti.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden MESKİ, tasarruf sağlamak ve enerji verimliliği gerçekleştirmek amacıyla Toroslar, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde bulunan su depolarındaki enerji tüketimlerinin tamamına yakınını, 2.82 MWp gücündeki Çatı Tipi Güneş Enerji Santrallerinden karşılıyor. Kullanışlı, yenilenebilir, tasarruflu ve temiz enerji oranını artırmayı amaçlayan MESKİ, 2 adet atık su arıtma tesisinin enerjisini ise 2 bin 700 kW kurulu gücü bulunan Biyogaz Enerji Santralleri ile karşılıyor.

2023 yılında yenilenebilir enerjiden karşıladığı yaklaşık 10 milyon kWh elektriği kritik tesislerinde kullanan MESKİ, bir yılda yaklaşık 66 bin hanenin bir aylık elektrik ihtiyacına (1 hanenin aylık tüketimi 150 kWh olarak esas alındı) eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Üretilen enerji ile toplam 4 bin 866 ton karbondioksit salınımının engellenmesi sayesinde de, 11 bin 840 ağacın hayatı kurtarılmış oldu.

APÇİN: "ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN PERFORMANSINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILIYOR"

Doğaya dost, tüm canlılara saygılı yatırımlarına hız kesmeden devam eden MESKİ, devam eden projelerle toplam elektrik tüketiminin yüzde 21'ini, 34 milyon kWh yenilenebilir enerji üreterek karşılamayı hedefliyor.

MESKİ Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanı Hasan Apçin, tesislerde, işletme binalarında enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereksinimlerinin aşamalar şeklinde uygulanmasını, enerji verimliliğinin artırılması için veri toplama ve analizler ile işletme yönetim politikalarının desteklenmesini amaçladıklarını belirtti. Apçin, "Enerji tüketimi verileri, su temini ve atık su bertarafı ile ilişkili işletme verileri ile birlikte enerji yönetim platformunda değerlendirilmekte, analiz ve raporlar ile enerji tüketiminin yönetilmesi ve enerji yönetim sisteminin performansında sürekli iyileştirmeler yapılması sağlanmaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA
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