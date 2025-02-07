Mesleki becerilere sahip insan kaynağını artırmak hedefleniyor - Son Dakika
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Mesleki becerilere sahip insan kaynağını artırmak hedefleniyor

Mesleki becerilere sahip insan kaynağını artırmak hedefleniyor

Düzce Üniversitesi, ülkemizin Ulusal İstihdam Stratejisi'nde önemli bir yeri olan İŞKUR Gençlik Programına yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Düzce İl Müdürlüğü'yle sözleşme imzaladı.

07.02.2025 17:17
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Düzce Üniversitesi, ülkemizin Ulusal İstihdam Stratejisi'nde önemli bir yeri olan İŞKUR Gençlik Programına yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Düzce İl Müdürlüğü'yle sözleşme imzaladı.

Mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletmek için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı; üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak amacıyla, devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen işgücü uyum programı olarak dikkat çekiyor. Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği sözleşmesini, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, İŞKUR Düzce İl Müdürlüğü adına ise İl Müdürü Ferhat Acar imzaladı.

Sözleşme; İŞKUR Gençlik Programına katılım şartları, verilecek eğitimler, ödemeler, sosyal güvenlik primleri, uygulama ve yararlanma süresi ile yüklenicinin sorumluluklarını kapsıyor. Gençlere üniversitede eğitim gördükleri dönemde deneyim kazanmalarına katkı sunan İŞKUR Gençlik Programı, ekonomik destek sağlarken, sigorta ücretleri ise Bakanlık tarafından karşılanacak. İstihdam piyasalarına girdiklerinde gençlerin daha hazırlıkları olmaları için program kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim ile finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitimler de verilecek.

"İş gücü piyasasına önemli vizyon kazandıracak"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İŞKUR Gençlik Programı'nın hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin ülkemizin insan kaynağı ve iş gücü piyasasına önemli bir vizyon kazandıracağını vurguladı. Ulusal İstihdam Stratejisi'nin önemli bir parçası olan İŞKUR Gençlik Programı'nın, üniversite gençliğinin eğitimlerini sürdürürken onların mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Rektör Sözbir, programı uygulamak amacıyla İŞKUR Düzce İl Müdürlüğü'yle iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını belirterek İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçirilmesinde emekleri olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Gençlik, Ekonomi, Yerel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mesleki becerilere sahip insan kaynağını artırmak hedefleniyor - Son Dakika

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