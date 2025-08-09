MESTON\'da Yönetim Değişikliği ve İşten Çıkarma Süreci

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MESTON Çevre ve İnşaat A.Ş.'de yönetim değişikliğine gidildi. Şirkette dört yıldır Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Dursun Kayış, MESTON'un yeni Genel Müdürü olarak atandı.

MESTON Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atamanın ardından Hazır Beton Üretim Santrali Müdürü'nün mevcut görevine devam ettiği, haftada iki gün pazarlama birimine destek vermesinin talep edildiği belirtildi. Ayrıca, beton üretiminde uzman bir sözleşmeli personelin görevlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Hiçbir personelin görevinden alınması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemeleri gerekçe gösteren 19 operatör ve şoförün, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü iş bırakma eylemine başladığı, yönetimle yapılan görüşmeler sonucu eylemin sona erdiği belirtilirken, kısa süre sonra bu çalışanların şirket araçlarını izinsiz şekilde alarak konvoy halinde Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne gittikleri, süreçte trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı ve kamu düzeninin bozulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kamuya ait araçların izinsiz kullanılması ile trafik ve kamu güvenliğini riske atan eylemler nedeniyle, söz konusu 19 personelin iş akitlerinin 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde feshedildiğini duyurulurken, bugüne kadar tüm özlük hakları eksiksiz karşılanan personelin iş ahlakına ve yasalara aykırı eylemleri nedeniyle gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtildi.