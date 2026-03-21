Başkan Ergin bayramda esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Mesut Ergin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

İlçe çarşısında gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dileyen Ergin, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Samimi anların yaşandığı ziyaretlerde vatandaşlar da ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu anlamlı günlerde esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Huzurla ve mutlulukla kutlayacağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve güzel günler diliyorum" dedi. - BALIKESİR