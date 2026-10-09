Metin, Kilis Valisi Kalaylı'nın ziyaretinde imzalı Beşiktaş formasına kavuştu - Son Dakika
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Metin, Kilis Valisi Kalaylı'nın ziyaretinde imzalı Beşiktaş formasına kavuştu

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Metin, Kilis Valisi Kalaylı\'nın ziyaretinde imzalı Beşiktaş formasına kavuştu
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Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Beşiktaş sevgisiyle bilinen Metin'i mutlu etmek için Engelli Yaşam Merkezi'ni ziyaret edip ona imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Metin'in imzalı formasına kavuşması ziyarete ayrı bir anlam kattı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Beşiktaş sevgisiyle bilinen Metin'i mutlu etmek amacıyla Engelli Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Metin'e özel koleksiyon imzalı Beşiktaş forması hediye edildi.

Vali Kalaylı'ya ziyarette Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş eşlik etti.

Ziyaret sırasında merkezdeki özel bireylerle sohbet eden Vali Kalaylı, onların hal ve hatırlarını sordu. Metin'in Beşiktaş formasına kavuşması ise ziyarete ayrı bir anlam kattı.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Metin'in Beşiktaş sevgisinin ziyaretin en güzel sebeplerinden biri olduğu belirtilerek, hediye edilen formanın mutluluğunun paylaşıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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