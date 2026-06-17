Mette-Marit'e Başarılı Akciğer Nakli - Son Dakika
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Mette-Marit'e Başarılı Akciğer Nakli

Mette-Marit\'e Başarılı Akciğer Nakli
17.06.2026 11:18
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, başarılı akciğer nakli sonrası iyileşme sürecine girdi.

Norveç Kraliyet Sarayı, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldığını duyurdu.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, akciğer nakli listesine alınmasının ardından ameliyat oldu. Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses'e başarılı şekilde akciğer nakli yapıldığını duyurarak, Veliaht Prenses'in şu anda iyileşme sürecinde olduğunu aktardı.

Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un 52 yaşındaki eşi olan Veliaht Prenses Mette-Marit'e 2018'de akciğerlerde yara izine neden olan ve oksijen alımını azaltan kronik bir hastalık olan pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu.

Oslo Üniversite Hastanesi'nden Profesör Are Holm, "Tüm yeni nakil geçiren hastalar gibi, Veliaht Prenses de önümüzdeki birkaç hafta boyunca hastanede kalacak" dedi.

Oslo Üniversite Hastanesi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mette-Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi üzerine akciğer nakli için bekleme listesine alındığını ve ameliyat olmazsa muhtemelen sadece bir yıl ömrü kaldığını belirtmişti. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mette-Marit'e Başarılı Akciğer Nakli - Son Dakika

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