MEÜ'den Tarsus'taki Okula Anlamlı Destek - Son Dakika
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MEÜ'den Tarsus'taki Okula Anlamlı Destek

MEÜ\'den Tarsus\'taki Okula Anlamlı Destek

MEÜ Kadın Sağlığını Geliştirme Topluluğu, Tarsus'taki ilkokula hijyen eğitimi verip duvarlarını boyadı.

25.04.2025 11:30
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kadın Sağlığını Geliştirme Topluluğu üyeleri, Tarsus ilçesindeki bir köy okulununda öğrencilere beslenme ve hijyen konularında eğitim verdikten sonra okulun duvarlarını boyadı.

MEÜ Kadın Sağlığını Geliştirme Topluluğu anlamlı bir projeye imza atarak, Tarsus Böğrüeğri İlkokulu'nun dış cephesini boyadı. Topluluk, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrenci kulüplerine yönelik destek programı olan ÜNİDES'in 2. dönemine başvuru yaptığı 'Köy Okullarının Dış Cephesinin Çocuklara Yönelik Çizim ve Boyanması' başlıklı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında topluluk danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Eker, topluluk yönetim kurulu ve topluluk üyeleri tarafından Böğrüeğri İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette çocuklara beslenme ve hijyen konularında çeşitli maket ve materyallerle eğitimler verildi. Eğitimlerde öğrencilerin uygulamalı bir şekilde aktif rol alması sağlandı.

Daha sonra öğrencilerin eğitim gördükleri kuruma aidiyetlerinin artırılmasının yanı sıra verimli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla okul bahçesinin duvarlarında çizim ve boyama yapıldı. Bahçede görev alan topluluk üyeleri, çocuklara çeşitli oyunlar oynatarak zamanı en güzel şekilde geçirmesini sağladı. Ayrıca topluluk üyeleri merdiven basamağının bahçeye bakan yüzüne bir ağaç çizdi ve her dalına boyalar vasıtasıyla öğrencilerin el baskısını yapmasını istedi. Öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de katıldığı etkinlikte bahar şenliği havası yaşandı.

"En uzak dağ köylerinden birisiyiz"

Kadın Sağlığını Geliştirme Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Eker, 'çocukları mutlu edersek anneleri de mutlu ederiz, anneleri mutlu edersek toplumu da mutlu ederiz' düşüncesiyle harekete geçtiklerini söyledi. Bu tip projeler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Eker, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin gözünde gördüğümüz mutluluk, onlara faydalı olduğumuzu hissetmek, yaptığımız boyama etkinlikleri, verdiğimiz hijyen eğitimi, beslenme eğitimi bizi manevi anlamda doyurdu. Bu tarz projelerin yapılması ve sayısının artması önemli. Diğer topluluklarımızın da bu tarz projeler üretmesini temenni ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Ali Kara da projenin okullarında gerçekleşmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kara, "Bu projelerin devam etmesini isterim. Bu etkinliklerin çocukların görsel yeteneğini geliştirdiğini düşünüyorum. Bu şekilde de okul duvarları boyanarak çocukların daha güzel görseller içerisinde büyümesi onları da memnun edecektir" diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Damla Çeliker ise projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını vurgulayarak, "Çünkü en uzak dağ köylerinden birisiyiz. Merkezden ulaşım sıkıntımız var. Bu yüzden çok gelen giden olmuyor. Projeyle çocukların psikososyal gelişimi ve sosyalleşmesi açısından güzel bir imkan sağlandı"şeklinde konuştu.

Topluluk Başkanı Edanur Varılmaz da çok sıcak bir ortamla karşılaştıklarını dile getirdi. Varılmaz"Bizi hem köylüler hem öğretmenler hem çocuklar çok güzel karşıladı. Hatta ilk geldiğimizde çoğu arkadaşlarımın gözleri dolu dolu oldu. Çünkü proje aşamasında hepimiz çok yorulduk. Buraya indiğimiz andan itibaren ise hepsine değdi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MEÜ'den Tarsus'taki Okula Anlamlı Destek - Son Dakika

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