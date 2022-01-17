Mevcut iş birlikleri ve ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Yalçın, ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. İkili gerçekleşen ziyarette üniversite ile Bakanlık arasında mevcut iş birlikleri ve ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Beydemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Yalçın'a üniversite anı tablosu takdim etti. - BİLECİK