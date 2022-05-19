Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtımı için sürpriz etkinlikler - Son Dakika
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Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtımı için sürpriz etkinlikler

19.05.2022 11:27
Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtımı için sürpriz etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 58. Kütüphane Haftası'nda hizmet vermeye başlayan Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım töreni, 20 Mayıs'ta sürpriz çocuk etkinlikleri ve hediye kitaplarla yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 58. Kütüphane Haftası'nda hizmet vermeye başlayan Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım töreni, 20 Mayıs'ta sürpriz çocuk etkinlikleri ve hediye kitaplarla yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın eğitime, öğrenmeye ve toplumsal gelişime verdiği özel önem çerçevesinde şehrin farklı noktalarında bulunan kütüphanelerinde hizmetini aralıksız sürdürmeye ve şehre yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 58. Kütüphane Haftası'nda hizmete sunulan Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım töreni, 20 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım töreninde mehteran gösterisinin yanı sıra hediye kitaplar ve sürpriz çocuk etkinlikleri yapılacak. Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ders çalışma alanları, kitap okuma alanları, satranç oyun alanı gibi çeşitli donatılara sahip Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi kitapseverlerden tam not aldı.

Mevlana Kütüphanesi, 5 Mayıs'tan bu yana 09.00-23.00 saatleri arasında kitapseverlere hizmet veriyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtımı için sürpriz etkinlikler - Son Dakika


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