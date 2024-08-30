Mevlana Mahallesi\'nde Kadın Üretici Pazarı Açılıyor

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Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve temmuz ayından bu yana Mevlana Mahallesi pazar yerinde misafirlerini ağırlayan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' sonbaharın ilk gününde keyifli bir alış veriş ortamına hazırlanıyor.

Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 1 Eylül Pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, satışa sunuluyor. - KAYSERİ