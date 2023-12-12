Mevlana\'nın vefatının 750. yıldönümü Manisa\'da kutlandı

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yıldönümü dolayısıyla, Manisa'da özel bir program düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Mevlana Haftası özel programı düzenlendi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Anadolu İrfanı Derneği Başkanı Mehtap Şirin, Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan ve derneğin kurucu başkanı Hüseyin Köroğlu, Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şube müdürleri ve çok sayıda Manisalı katıldı.

Programda ilk olarak Anadolu İrfanı Derneği Başkanı Mehtap Şirin, düzenlenen gecenin anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Yıldız, programın düzenlenmesindeki katkısı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım 'Aşkın Diliyle Mevlana' konulu bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Tasavvuf Musikisi Derneği'nin korosu mini konser verdi ve sema gösterisi yapıldı. Program, katılım gösterenlerin büyük beğenisini kazandı. Programın sonunda, protokol üyeleri tarafından dernek üyelerine çiçek takdim edildi. - MANİSA