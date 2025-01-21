Mevlevihanede Tepki Çeken Fotoğraflar

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CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın seçim dönemi ile farklı dönemlerde çektirdiği fotoğraflarını cami yerleşkesi içerisinde bulunan Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi'ne astırması tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Mevlevi kültürünü tanıtmak amacı ile Türbe Cami yerleşkesindeki Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi'ne gidenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Balmumu heykellerin de bulunduğu ve Mevlevi dervişlerin hayatlarını anlatmak amacıyla kurulan müzede gezenler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın seçim dönemi ile farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını görünce şaşkına döndü. Ziyaretçiler durumu müze yetkililerine bildirerek tepkilerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR