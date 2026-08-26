Mevlid-i Nebi Haftası'nda Türbe Ziyareti
Bilecik İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası'nda Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi.
Programa İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, kurum amirleri ve vaizler katıldı. Şeyh Edebali Türbesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek Yasin-i Şerif okundu.
Program, İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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