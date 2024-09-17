Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti - Son Dakika
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Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti

Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti

Köyceğiz Kaymakamı, İlçe Müftülüğü heyetini kabul ederek Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutladı.

17.09.2024 17:30
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ziyaretleri kapsamında Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı İlçe Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle ziyaret etti.

Cumartesi günü Mevlid Kandilinin idrak edilmesiyle başlayan Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz beraberinde Vaiz Emine Okulu, Kuran Kursu Öğreticisi Ayşe İlhan ve Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı ile Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı makamında ziyaret ederek çiçek buketi ve haftanın tema kitabı olan 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' kitabını takdim etti.

Ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sene de Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının birlikte kutlanmasına karar verdiğini belirten Müftü Karagöz, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" teması altında her iki haftamızı da kutlamış olacağız diyerek Kaymakam Maslak'a kutlanacak olan her iki hafta vesilesiyle yapılacak etkinlikler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Masla, tüm din görevlilerinin Mevlid-i Nebi Haftas'ını kutladı. Yapılacak faaliyet ve etkinliklerin verimli ve başarılı olmasını dileyen Kaymakam Maslak, ilçe müftüsü Karagöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti - Son Dakika

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