Mevlidde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta hayatını kaybeden annesinin mevlidinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Taşkın Çakır, toprağa verildi.

İlçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Şerife Çakır, 3 gün önce hayatını kaybetti. Annesinin defin işlemlerinin ardından mevlidinde fenalaşan 31 yaşındaki Taşkın Çakır, yakınları tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü belirlenen Taşkın, Ömerli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK