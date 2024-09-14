Mevlit Kandili Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mevlit Kandili Kutlaması

Van OSB Başkanı Memet Aslan, Mevlit Kandili'ni barış ve huzur dileğiyle kutladı.

14.09.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Mevlit, yerlere ve göklere nur saçan, Peygamberlerin güneşi Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya geldiği tarihi bir gündür. Mevlit, insanlığı küfür ve zulmet bulutlarının kapladığı o cahiliye dönemi üzerine düşen güneştir. Mevlit, zulmün sona ereceğinin, küfrün nüra döneceğinin; haksızlığın, yolsuzluğun, soysuzluğun, iffetsizliğin biteceğinin habercisi olan özel bir gündür. Mevlit, zulüm ve istibdad adına yükseltilmiş kalelerin temelinden sarsıldığı, putların yerlere serildiği, binlerce seneden beri yanan sapıklık ateşinin söndürüldüğü gündür. Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) hakkında Kur'an-ı Kerim'de '(Habibim!) Biz seni alemlere ancak rahmet için gönderdik' (Enbiya Süresi, Ayet: 107). Bu gecenin ihyasının en güzel yolu tevbe istiğfar ederek yapılan hatalara tekrar dönmemektir. Allah'a kul, Peygambere ümmet olmayı Allah'ın rızasına uygun işler yapmayı lütfetmesi için Mevla'ya yalvarmaktır. Kaza namazları kılmaktır. Allah korkusuyla, Peygamber aşkıyla gözden yaş akıtmaktır. Bütün insanlık için hidayet, bütün Müslümanlar için birlik, beraberlik duası yapmaktır. Çoluk çoğumuzun peygamber ahlakıyla ahlaklanması, ölülerimizin rahmet bulması, dertlilerin deva, hastaların şifa bulması için dua etmektir. Mevlit Kandili'nin yeryüzü coğrafyasına barış ve huzur getirmesi dileğiyle tüm insanlığın kandilini kutluyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Mevlit Kandili, Kültür Sanat, Kültür, Yerel, Yaşam, OSB, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mevlit Kandili Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:42:15. #1.12#
SON DAKİKA: Mevlit Kandili Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement