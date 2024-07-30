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Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da

ORDU - Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, alanlarda çadırlarını kurmaya başladı.

Ordu'da, fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de şehre gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden yavaş yavaş Ordu'ya gelmeye başlayan çok sayıda tarım işçisi, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından biri olan Turnasuyu mevkiindeki alana çadırlarını kurdu. Şimdiye kadar bin 133 işçinin alana geldiği öğrenildi.

"Ailecek geldik"

Şanlıurfa ilinden fındık hasadı için Ordu'ya gelen Şehmuz Türegen, "Fındık toplamak için ailecek buraya geldik. Ben Şanlıurfa'da asgari ücret ile çalışıyorum, 8 kişi yaşıyoruz. Hayat şartlarından dolayı ailecek geldik ve elimize toplu para geçmesi için geldik. 6 kişi çalışacak, 2 kişi çadırda kalacak. Bir ay, 40 gün boyunca burada çalışacağız, paramızı aldıktan sonra memleketimize döneceğiz. Daha önce hiç gelmedim ama inşallah alışırız" dedi.

Mahmut Dağ isimli fındık işçisi, 25 kişilik ekip ile birlikte fındık hasadı için Ordu'ya geldiklerini, sezonun ardından memleketlerine döneceklerini belirtti.

Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Demir, fındık hasadı bitene kadar Ordu'da kalacaklarını ifade ederek, "Fındık hasadını bitirince memlekete döneceğiz" şeklinde konuştu.

İlk hasat resmi olarak 5 Ağustos tarihinde başlayacak

Öte yandan Ordu'da bu yıl fındık hasadı, sahil kesimlerinde 5 Ağustos, orta kesimde 10, yüksek kesimde ise 17 Ağustos tarihinde başlayacak.