Cehaletin böylesi: Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar
Cehaletin böylesi: Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar

14.05.2026 14:30  Güncelleme: 14:33
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışında gerçekleştirilen dualar katılımcılarda şaşkınlık yarattı. Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal, meyhane sahibine bereketli kazançlar diledi. Açılışta konuşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, yeni işletmelerin bölgede ekonomiye katkı sağladığını söyledi. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise tepkilere neden oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende 'cehaletin bu kadarına pes' dedirten bir olay yaşandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı. Herkese şaşkına çeviren dualı meyhane açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Fethiye'deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti. Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:50:18.
