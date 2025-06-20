Meyve Fiyatlarındaki Artışın Nedeni Verim Kaybı - Son Dakika
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Meyve Fiyatlarındaki Artışın Nedeni Verim Kaybı

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20.06.2025 16:32
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Meyve Fiyatlarındaki Artışın Nedeni Verim Kaybı
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Denizli'de meyve fiyat artışının nedeni yüzde 65 verim kaybı ve plansızlık olarak açıklandı.

Yaşanan yüzde 65 verim kaybı kiraz, kayısı ve erikte fiyatları etkiledi

Denizli Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Öztürk:

"Meyve-sebze fiyatlarındaki artışın sorumlusunun haller değil, üretimdeki verim kaybı ve plansızlık"

DENİZLİ - Meyve fiyatlarındaki artıştan sorumlu tutulmalarının yanlış olduğunu belirten Denizlili halciler, meyve fiyatlarındaki artışın sorumlusunun haller değil, üretimdeki verim kaybı ve plansızlık olduğunu savundu.

Denizli Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Halil Öztürk, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Denizli Hali'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Öztürk, kamuoyunda hallerin fiyat artışlarının sebebiymiş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

"Kiraz, kayısı ve erikte yüzde 65 verim kaybı yaşandı"

Bu yılın Şubat ve Nisan aylarında yaşanan soğuk hava ve dolu etkilerinin meyve rekoltesini ciddi şekilde etkilediğini belirten Başkan Öztürk, "Kiraz, erik ve kayısı gibi sert çekirdekli meyvelerde yüzde 60 ile yüzde 65 arasında verim kaybı yaşandı. Bu da doğal olarak fiyatlara yansıdı. Örneğin kiraz, halde 200-220 TL bandında işlem görüyor. Ancak pazarda ve markette bu fiyat üç-dört katına çıkabiliyor. Özellikle sosyal medyada yer alan 'kirazın tanesi 10 TL' gibi haberler kamuoyunu meşgul etti. Fakat bu fiyatların haldeki satış fiyatlarıyla ilgisinin yok. Önümüzdeki dönemde elma ve limon fiyatlarında da artış bekleniyor. Elmada da benzer şekilde yüzde 60 ile 65 arasında verim düşüşü öngörülüyor. Bu da kış aylarında elma fiyatlarının 100 TL seviyelerine çıkmasına neden olabilir. Limon ise şu anda üreticiden 70-80 TL'ye çıkıyor, halde ise 80-90 TL bandında işlem görüyor. Tüketiciye yansıması ise 120-150 TL'ye kadar ulaşabiliyor" dedi.

"Hal yasası tek başına çözüm değil"

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın sadece hallerle ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, " Türkiye'de tüketilen sebze ve meyvenin yalnızca yüzde 25 ile 30'u hallerden geçiyor. Hal böyleyken biz nasıl piyasayı tek başımıza belirleyebiliriz? 2012 yılında yürürlüğe giren 5957 sayılı Hal Yasası, beklendiği gibi fiyatları düşürmedi. O dönem 'meyve-sebzede fiyat yüzde 25 düşecek' denmişti ama tam tersi oldu. Hallerin suçlanması kolay bir yol ama yanlış bir yönlendirme" dedi.

"Tarımda planlama şart"

Tarım politikalarında planlama eksikliği olduğunu vurgulayan Öztürk, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı: "Tarım Bakanlığı ve ilgili kurumlar, üretimin planlı bir şekilde yapılmasını sağlamalı. Hangi bölgede ne kadar ürüne ihtiyaç varsa ona göre üretim yapılmalı. Ayrıca üreticiye doğal afetlere karşı koruma sağlayacak destekler verilmeli. Üretici üretsin, ama pazarlama işini profesyonel yapılar yapsın. Kooperatifler, birlikler ve mevcut haller bu iş için en uygun yapılardır. Meyve-sebze fiyatlarındaki artışın tek sorumlusu haller değildir. Bizler bu işin sadece bir parçasıyız. Sorunun çözümü üretimde, planlamada ve desteklemededir. Lütfen algılara değil, gerçeklere bakalım.

Kaynak: İHA

Halil Öztürk, Denizli, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meyve Fiyatlarındaki Artışın Nedeni Verim Kaybı - Son Dakika

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