90 yaşındaki şehit annesinin 34 yıllık bayram acısı

26.05.2026 12:37  Güncelleme: 12:53
Samsun'da 90 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı, 34 yıldır her bayram arifesinde oğlunun mezarını ziyaret ederek dua ediyor.

Samsun'da 90 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı, 34 yıldır her bayram arifesinde oğlunun mezarını ziyaret ederek dua ediyor. Evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Hamlı, "Oğlum şehit olduğundan beri ölüden farkım yok. Bayramım da düğünüm de her şeyim burası" dedi.

Iğdır-Doğubeyazıt Karayolu üzerindeki Pamuk Geçidi mevkisinde 18 Nisan 1992 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 astsubay arkadaşıyla birlikte şehit edilen Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, her bayram arifesinde oğlunun mezarı başına gidiyor. Fırsat buldukça şehitliğe geldiğini belirten Hamlı, oğlunun kabri başında Yasin-i Şerif okuyup tüm şehitler için dua ediyor.

"34 yıldır ölüden farkım yok, bayramım da düğünüm de her şeyim burası"

Kurban Bayramı dolayısıyla diğer oğlu Ayhan Hamlı ile birlikte ziyarete ettiği şehit oğlunun mezarında, 34 yıldır dinmeyen acısını gözyaşları içinde anlatan Bedriye Hamlı, "Bu oğlum olmadan gelen 34'üncü bayram. Ciğerim yanıyor, bayram benim neyime. İçimde ateş yanıyor. 90 yaşındayım. Oğlum şehit olduğundan beri ölüden farkım yok. Aklım bile gitti. Gecem gündüzüm burada. Bayramım da düğünüm de her şeyim burası. Allah, evladıma ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.

Arefe günü mezarlıklara ziyaretçi akını

Öte yandan Samsun'da bu Arefe günü de mezarlıklar ziyaretçilerle doldu taştı. İlkadım ilçe merkezinde bulunan Asri, Kıranköy ve Dereköy Mezarlıkları en çok ziyaretçi alan mezarlıklar olurken, en hüzünlü anlar yine şehit mezarlıklarında yaşandı. Bu bayramda Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm mezarlık girişlerinde vatandaşları şeker ve kolonya ile karşılarken, çorba ve çay ikramında da bulundu. Ayrıca tüm ziyaretçilere, yakınlarının mezarlarına dikmeleri için çeşitli çiçekler de ücretsiz olarak verildi. Mezarlıklara birçok vasıta ile götürülüp getirilen vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

