Mezarlıklarda kandil yoğunluğu - Son Dakika
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Mezarlıklarda kandil yoğunluğu

17.03.2022 16:35
Mezarlıklarda kandil yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar şehit mezarlarına da karanfil bıraktılar.

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kandil gününde vatandaşlar mezarlıklara adeta akın ederek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Kandil gününde unutulmayanlar arasında şehitlerimizde yer aldı. Afyonkarahisar Hava Şehitliğindeki şehit mezarlarını ziyaret eden şehit yakınları karanfil bırakarak dualar ettiler. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar ise Kur'an-ı Kerim okudular. - AFYONKARAHİSAR

Mezarlıklarda kandil yoğunluğu
Mezarlıklarda kandil yoğunluğu

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Berat Kandili, Karahisar, kandil, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mezarlıklarda kandil yoğunluğu - Son Dakika


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