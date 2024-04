Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer Göreve Başladı

Yerel

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Adliyede mazbatasını alan Tuncer, "Mezitli'ye olan bağlılığımı ve hizmet aşkımı dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedim. Yerel yönetimde, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirme vizyonumuzla, kentimizin önündeki engelleri aşacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mezitli Belediye Başkanlığına seçin Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Adliyesinde mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu. Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacağını belirten Tuncer, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini ifade etti.

"Şehrimizi daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tam"

Mazbatayı almasının ardından resmi göreve başladıklarını belirten Tuncer, "Heyecanla beklediğimiz gün geldi ve mazbatamızı alarak resmi olarak göreve başladık. Seçimlerin ardından yapılan sayım sonuçlarıyla ve halkın büyük bölümünün desteğini arkamıza alarak Mezitli tarihinde alınmış en yüksek oyu aldık. Mezitli'ye olan bağlılığımı ve hizmet aşkımı dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedim. Mezitli'nin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, altyapıyı güçlendirmek, kamusal hizmetleri iyileştirmek ve toplumun her kesimine eşit şekilde hizmet etmek amacıyla devraldığımız önemli bir görevimiz var. Halkımızın desteğiyle ve birlikte çalışarak, şehrimizi daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tam. Kentimizin daha güzel yarınları için her kesim ile el ele vererek çalışacağımızı belirtmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Mazbatayı aldı, geleneksel tebrik hediyeleri yine bağış yapılması önerisinde bulundu

Geleneksel tebrik hediyeleri yerine bazı sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasını tavsiye eden Tuncer, bu kararının toplum için daha anlamlı ve faydalı olacağını vurguladı. Tuncer, kendisi ve yönetim ekibinin toplumun eğitim, kültür ve sosyal gelişimine katkı sağlama amacıyla böyle bir adım attıklarını belirterek, "Görevimize başladığımız an gelmeye başlayan hediyeler için öncelikle teşekkür ederim. Her biri çok kıymetli ve bizler için çok özel. Geleneksel hediyelerden ziyade, birbirinden kıymetli derneklerimize bağış yapılmasının daha doğru olacağını düşündük. Bu bağışların sadece maddi yardım değil, aynı zamanda toplumda bilinçlenmeyi, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hareket etmeyi teşvik edeceğine inanıyoruz. Bu adımın, belediyemizin toplumla daha güçlü bir bağ kurma ve ortak değerlere sahip çıkma çabasının bir parçası olacağına inanıyoruz. Bu tarz toplumsal sorumluluk projeleri yerel yönetimlerin sadece altyapı ve fiziksel iyileştirmelerle değil, aynı zamanda toplumsal refahın ve bilincin artırılmasıyla da ilgilidir. Bu bağlamda, toplumun her kesiminden destek ve katılım bizim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Birlikte, daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN