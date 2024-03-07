Mezitli Belediye Başkanı çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mezitli Belediye Başkanı çalışanlarıyla bir araya geldi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personelle bir araya gelerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Tarhan, çalışanların katkılarıyla ilçenin daha yaşanabilir bir hale geldiğini vurguladı ve halka hizmetin devam edeceğini belirtti.

07.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personelle bir araya gelerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Her fırsatta belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Tarhan, ilçedeki değer artışında çalışanların önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"HALKIMIZA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışanların katkılarıyla ilçenin daha yaşanabilir bir hale geldiğini vurgulayan Başkan Tarhan, "Mutlu ve güzel bir Mezitli yaratmak için gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdüren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışanlarımızın gayretleriyle Mezitli'nin her köşesine hizmet götürerek ilçemizi daha yaşanılır hale getiriyoruz. Çalışmalarımızın odağında halkımıza hizmet var. Belediyemizdeki oluşturduğumuz aile ortamında halkımıza en güzel hizmeti sunmayı sürdüreceğiz. Büyük bir özveriyle çalışan, Mutlu Kent Mezitli'yi yaratan ve bunun sonucu olarak da bize ödüller kazandıran çalışanlarımızın mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Neşet Tarhan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Belediye Başkanı çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
12:35 Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası’nda işçiler greve başladı Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası'nda işçiler greve başladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:57:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement