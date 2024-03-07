Mezitli Belediye Başkanı çalışanlarıyla bir araya geldi

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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personelle bir araya gelerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Her fırsatta belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Tarhan, ilçedeki değer artışında çalışanların önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"HALKIMIZA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışanların katkılarıyla ilçenin daha yaşanabilir bir hale geldiğini vurgulayan Başkan Tarhan, "Mutlu ve güzel bir Mezitli yaratmak için gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdüren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışanlarımızın gayretleriyle Mezitli'nin her köşesine hizmet götürerek ilçemizi daha yaşanılır hale getiriyoruz. Çalışmalarımızın odağında halkımıza hizmet var. Belediyemizdeki oluşturduğumuz aile ortamında halkımıza en güzel hizmeti sunmayı sürdüreceğiz. Büyük bir özveriyle çalışan, Mutlu Kent Mezitli'yi yaratan ve bunun sonucu olarak da bize ödüller kazandıran çalışanlarımızın mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.