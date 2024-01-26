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Mezitli Belediyesi İkinci Emekli Evi Hizmete Açtı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi İkinci Emekli Evi Hizmete Açtı

Mersin'in merkez ilçesi Mezitli Belediyesi, Menderes Mahallesinde ikinci emekli evini hizmete açarak emeklilere sosyal bir yaşam alanı sunuyor.

Mezitli Belediyesi İkinci Emekli Evi Hizmete Açtı
26.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:29
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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede ikinci emekli evini hizmete sundu.

Menderes Mahallesinde örgü evinin yanında bulunan alanda ikinci emekli evini hizmete açan Mezitli Belediyesi, emeklilere sosyal bir yaşam alanı sunarak bir araya gelmelerini sağlıyor. Emeklilerin zor koşullarda yaşadığını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Göreve geldiğimiz günden hemen sonra ilk projelerimizden bir tanesi olan 'emekli evi' projemizi Viranşehir Mahallemizde hayata geçirdik. Her fırsatta emeklilere yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu nedenle cumhuriyetin 100. yılında başlattığımız projemiz ile de emeklilere desteğimizi sürdürdük. Emeklilerimiz her zaman bizim başımızın üstünde yer alacaklardır" dedi.

Belediyenin sadece emeklilere yönelik değil, Mezitli'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara destek olmaya devam ettiğini ifade eden ve kışlık giysi ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Başkan Tarhan, bu sayede ihtiyaç sahibi hiç kimsenin giyim için para harcamak zorunda kalmadığını söyledi.

Mezitli Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri bünyesinde emeklilere yönelik gerçekleştirdiği projeler, ilçede yaşayan emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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