Mezitli Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer başkanlığında gerçekleştirdi.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, göreve başlamasının ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Mezitli'nin geleceği ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Tuncer, ilçenin refahı için iş birliği ve uyum çağrısında bulundu
Başkan Tuncer, meclis üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, Mezitli'nin kalkınması ve refahı için iş birliği ve uyum içinde çalışma çağrısında bulundu. Meclis toplantısında ayrıca, Mezitli'deki altyapı, eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda gerçekleştirilecek olan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda alınan kararlar arasında, kentin trafik sorununa çözüm getirecek yeni yolların yapılması, park ve yeşil alanların arttırılması, kadın-erkek eşitliği, sosyal yardım ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi konular yer aldı. Meclis üyelerine ve basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Tuncer, şehrin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. - MERSİN
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